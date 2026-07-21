O, come afferma la dottoressa Annette Czernik, dermatologa certificata di Stamford, nel Connecticut: «L’applicazione quotidiana della crema solare è una delle cose migliori che si possano fare per la propria pelle». Ma come assicurarsi di ottenere tutti i benefici dalla crema solare? Innanzitutto, partite da un SPF (Sun Protection Factor, cioè fattore di protezione solare) adeguato. L’American Academy of Dermatology Association ne raccomanda uno ad ampio spettro pari o superiore a 30 per il corpo e il viso. L’SPF 30 è il minimo consigliato, ma molti dermatologi concordano sul fatto che l’SPF 50 sia lo standard di riferimento. Da lì in poi, la differenza non è poi così significativa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quanta crema solare applicare sul viso? La «regola delle due dita» secondo i dermatologi

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