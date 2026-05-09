Con l’arrivo della stagione calda, molte persone si concentrano sulla protezione della pelle. La regola delle due dita di crema solare è spesso consigliata per applicare una quantità adeguata. Le autorità sanitarie ricordano che l’uso corretto della protezione solare aiuta a ridurre i rischi associati all’esposizione ai raggi ultravioletti. Nonostante le informazioni contrastanti sui social, è importante seguire le indicazioni ufficiali per tutelare la salute della pelle.

Con l’avvicinarsi dell’estate l’attenzione alla pelle diventa ancor più importante. In barba alle fake news e alle sfide social, ormai sappiamo che non bisogna dimenticare la protezione contro i raggi per ridurre i rischi di melanoma. Ma quanta crema solare mettere? “Suggerisco di farci guidare dalla regola delle due dita “, ha detto il professor Antonino Di Pietro, dermatologo nonché presidente fondatore di Isplad. L’esperto ha affrontato il tema nel corso dell’evento ‘I cosmetici come eccellenza italiana tra sicurezza, sostenibilità e volano dell’economia’, organizzato dal ministero della Salute e dagli Ifo Regina Elena-San Gallicano in collaborazione con Cosmetica Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crema solare salva pelle, la regola delle 2 dita

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