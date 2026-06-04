Viaggio tra la storia dell' arte e le vite di artisti Lgbtqia+ | la mostra all' Oratorio Novo della Civica

Il 9 giugno alle 17 si terrà presso l’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma una mostra intitolata “L'arte con le sfumature dell'arcobaleno”. L’evento, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità, fa parte delle iniziative per il mese del Pride. La mostra propone un percorso tra la storia dell’arte e le vite di artisti appartenenti alla comunità LGBTQIA+. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla celebrazione della diversità e dei diritti civili.

L’Assessorato del Comune di Parma alle Pari Opportunità, nell’ambito delle iniziative per il Giugno- Pride presenta martedì 9 giugno, alle ore 17, presso l’Oratorio Novo della Biblioteca Civica “L'arte con le sfumature dell'arcobaleno" Viaggio tra la storia dell'arte e le vite di artisti Lgbtqia+. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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La prima pittora della storia d arte

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