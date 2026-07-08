Da Bergamo a San Giovanni Bianco | torna il Festival di Commedia dell’Arte in Val Brembana

Il Festival di Commedia dell’Arte in Val Brembana torna con la nona edizione, coinvolgendo le piazze di San Giovanni Bianco, Dossena e Camerata Cornello nella seconda metà di luglio. L’evento, che si svolge lungo le vie della valle, è promosso da tre comuni della media Brembana. La manifestazione si svolge ogni anno durante l’estate e prevede spettacoli di teatro di strada e performance di artisti che rappresentano la tradizione della commedia dell’arte.

Con l’estate torna puntuale anche Le Vie della Commedia che, giunta alla nona edizione, nella seconda metà del mese di luglio anima le piazze di San Giovanni Bianco, Dossena e Camerata Cornello, i tre comuni della media Valle Brembana promotori del progetto. Gli spettacoli, che in questi anni si sono succeduti al Festival, hanno evidenziato come la Commedia dell’arte non rappresenti oggi un genere isolato rispetto al panorama teatrale contemporaneo, ma costituisca una tradizione professionale viva, che molti interpreti sentono il dovere di preservare e rinnovare. Quest’anno ospiteremo in Val Brembana Pantakin Teatro, storica compagnia da anni protagonista del Carnevale di Venezia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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