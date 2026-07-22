Lo Sheffield Wednesday ha concluso la scorsa stagione con la retrocessione in League One dopo anni di difficoltà. La squadra ha affrontato stagioni complicate, ma questa ha lasciato i tifosi particolarmente delusi. Uno dei commentatori ha espresso fiducia nel fatto che la squadra possa ricominciare a sognare, sottolineando che ci sono motivi di speranza dopo il cambiamento avvenuto.

Breaking: Ci sono state molte stagioni difficili nella lunga e orgogliosa storia dello Sheffield Wednesday, ma poche hanno lasciato i tifosi sgonfiati come la scorsa stagione, che si è conclusa con la retrocessione in League One. Per la leggenda degli Owls Mel Sterland, la delusione non è stata semplicemente l’abbandono del campionato. Si trattava di osservare uno dei più grandi club del calcio inglese trascinato giù da anni di tumulti fuori dal campo. “Orrendo, assolutamente orrendo”. (Credito immagine: Getty Images) “Oh, è stato orrendo, assolutamente orrendo”, dice Sterland QuattroQuattroDue per conto di Lucky Rebel Sportsbook. “Mi è dispiaciuto per i tifosi, perché venivano trattati come spazzatura. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “La colpa di un uomo” – Mel Sterland crede che lo Sheffield Wednesday abbia finalmente motivo di sognare di nuovo dopo anni di lotta

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