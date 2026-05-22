Dopo un’attesa di sei ore al pronto soccorso, i pazienti hanno ricevuto una diagnosi che attribuiva la colpa agli altri. Nel frattempo, la redazione dell’Ortica monitora regolarmente i gruppi Facebook di Arezzo per seguire i dibattiti che si sviluppano tra i cittadini. Queste osservazioni offrono uno sguardo diretto sui temi e le opinioni condivise online sulla città e sui servizi sanitari. La situazione al pronto soccorso e le discussioni sui social network sono state oggetto di attenzione nelle ultime settimane.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, ma per raccontare come un problema reale si trasformi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi siamo partiti da una semplice discussione sul Pronto Soccorso e siamo arrivati, come da protocollo scientifico, alle elezioni comunali. AREZZO – Entra al Pronto Soccorso con un problema di salute. Esce con un master universitario in Scienze dello Scaricabarile. È successo ad una cittadina aretina che sui social ha raccontato di aver trascorso sei ore in attesa senza essere visitata, salvo poi decidere di rivolgersi alla sanità privata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pronto Soccorso, dopo sei ore di attesa arriva finalmente la diagnosi: “È colpa degli altri”

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Pronto soccorso, 11 ore di attesa per una distorsione alla caviglia: «È questa la sanità modello»

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