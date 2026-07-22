Una classifica delle spiagge più adatte a fotografare alba e tramonto in Europa ha sorpreso, con una località tedesca che si piazza al primo posto. Sul podio ci sono anche una spiaggia italiana e un’altra tedesca. La posizione rispetto al sole, l’orientamento della costa e la durata della luce influenzano le possibilità di catturare gli scorci migliori in questi momenti della giornata.

Non tutte le spiagge sono uguali quando si tratta di fotografare alba e tramonto. La posizione rispetto al sole, la durata della luce e l’orientamento della costa possono cambiare completamente il risultato di uno scatto. A individuare le destinazioni europee più favorevoli per catturare l’ora d’oro è stato uno studio realizzato da MPB, piattaforma specializzata in attrezzatura fotografica e video usata, che ha analizzato 40 tra le spiagge più conosciute del continente. L’obiettivo della ricerca era stabilire quali fossero i luoghi con le condizioni migliori per fotografare quel breve momento della giornata in cui la luce diventa più morbida e calda, creando colori più intensi, ombre delicate e riflessi particolarmente suggestivi sull’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle spiagge migliori d’Europa per fotografare alba e tramonto: la Germania batte tutti a sorpresa, sul podio anche una località italiana

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