La classifica delle spiagge migliori d’Europa per fotografare alba e tramonto | la Germania batte tutti a sorpresa sul podio anche una località italiana

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una classifica delle spiagge più adatte a fotografare alba e tramonto in Europa ha sorpreso, con una località tedesca che si piazza al primo posto. Sul podio ci sono anche una spiaggia italiana e un’altra tedesca. La posizione rispetto al sole, l’orientamento della costa e la durata della luce influenzano le possibilità di catturare gli scorci migliori in questi momenti della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non tutte le spiagge sono uguali quando si tratta di fotografare alba e tramonto. La posizione rispetto al sole, la durata della luce e l’orientamento della costa possono cambiare completamente il risultato di uno scatto. A individuare le destinazioni europee più favorevoli per catturare l’ora d’oro è stato uno studio realizzato da MPB, piattaforma specializzata in attrezzatura fotografica e video usata, che ha analizzato 40 tra le spiagge più conosciute del continente. L’obiettivo della ricerca era stabilire quali fossero i luoghi con le condizioni migliori per fotografare quel breve momento della giornata in cui la luce diventa più morbida e calda, creando colori più intensi, ombre delicate e riflessi particolarmente suggestivi sull’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la classifica delle spiagge migliori d8217europa per fotografare alba e tramonto la germania batte tutti a sorpresa sul podio anche una localit224 italiana
© Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle spiagge migliori d’Europa per fotografare alba e tramonto: la Germania batte tutti a sorpresa, sul podio anche una località italiana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Migliori 5 Spiagge dEuropa 2026 Mare Cristallino e Luoghi da Sogno

Video Migliori 5 Spiagge dEuropa 2026 Mare Cristallino e Luoghi da Sogno

Notizie e thread social correlati

La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo 2026: in lista 8 località italiane, sul podio 3 paradisi incontaminati (e lontani dall’overtourism)Otto spiagge italiane figurano nella classifica delle 50 più belle del 2026, con tre località che si trovano in aree incontaminate e lontane dal...

Comunicazione istituzionale: tra Facebook, Instagram e X la Puglia è seconda, sul podio anche il debuttante Decaro "Sul podio della classifica delle regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media"La Regione Puglia si colloca al secondo posto tra le regioni italiane più attive sui social media, secondo una classifica recente.

Temi più discussi: Spiagge belle e convenienti: Rimini al quarto posto nella classifica europea; Spiagge italiane, le 30 più amate dai turisti del 2026. La classifica. FOTO; Le 30 spiagge più amate in Italia: la nuova classifica svela autentici paradisi; Le 30 spiagge più amate d'Italia nel 2026: Bene Sicilia e Sardegna. Due perle calabresi in classifica.

europa la classifica delle spiaggeAcque balneabili, la classifica delle più pulite d’EuropaIl nuovo rapporto europeo stila la classifica delle acque balneabili: Cipro conquista il primo posto, mentre l'Italia entra nella top 10 ... donnamoderna.com

europa la classifica delle spiaggeLe spiagge toscane conquistano il web: tre gioielli tra le 30 migliori d’ItaliaL’Elba e il Monte Argentario brillano nella classifica 2026 delle spiagge italiane più amate, stilata da Holidu sulla base delle recensioni pubblicate dagli utenti su Google Maps. Per la Toscana è un ... versiliatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web