La Regione Puglia si colloca al secondo posto tra le regioni italiane più attive sui social media, secondo una classifica recente. La comunicazione istituzionale utilizza piattaforme come Facebook, Instagram e X, con un forte coinvolgimento del pubblico. Il nuovo sindaco della città ha raggiunto il podio come figura emergente nel settore. La struttura dedicata alla comunicazione regionale è guidata da circa sei anni da un responsabile incaricato di coordinare le attività digitali.

La struttura comunicazione istituzionale della Regione Puglia è guidata da circa sei anni da Rocco De Franchi. I risultati sono nel pieno riconoscimento che arriva da questo report, in tema di contatti con i cittadini. —– Di seguito il comunicato: La Puglia torna sul podio della classifica delle regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. Secondo il report che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, dedica all’efficacia della comunicazione istituzionale, si tratta dell’avanzamento più marcato: dal settimo al secondo posto, ottenuto soprattutto grazie a un deciso miglioramento dell’engagement (0,57% contro lo 0,35% dello scorso anno). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Comunicazione istituzionale: tra Facebook, Instagram e X la Puglia è seconda, sul podio anche il debuttante Decaro "Sul podio della classifica delle regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media"

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La Puglia sul podio della comunicazione istituzionale sui social,Decaro supera Emiliano per follower

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