La chitarra che ’fa suonare’ l’acqua Sul lago le composizioni di Vettoretti

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due eventi del Lake Como Music Festival, alla sua 21ª edizione, si svolgeranno questo fine settimana. Venerdì alle 11 a Villa Bernasconi, un chitarrista presenterà “The Breath of Water”, un progetto in cui l’acqua viene interpretata come un essere vivente, con suoni fluidi e vibranti. La performance si concentrerà sulla relazione tra musica e acqua, creando un’esperienza sonora unica.

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Due super appuntamenti con il Lake Como Music Festival arrivato quast’anno alla sua 21° edizione. Venerdì mattina alle 11 a Villa Bernasconi a Cernobbio il chitarrista Andrea Vettoretti propone “The Breath of Water“, il nuovo progetto musicale del compositore in cui invita ad ascoltare l’acqua come un essere vivente: fluido, potente, vibrante. Un’esperienza immersiva che scorre tra il sussurro dei ruscelli e la forza degli oceani, attraverso le corde della sua chitarra e la sua sensibilità compositiva. Come ambassador del Global Network of Water Museums dell’Unesco, Vettoretti celebra l’acqua non solo come ispirazione, ma come simbolo di sostenibilità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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