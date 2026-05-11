Giancane investito da un’auto a Roma | Non posso suonare la chitarra

Il cantautore romano è stato investito da un'auto a Roma, ma ha comunicato di stare bene. Lo ha detto lui stesso in un video pubblicato sui social, nel quale ha anche aggiunto di non poter suonare la chitarra al momento. L'artista ha voluto rassicurare i fan e chiarire che non ci sono problemi gravi dopo l’incidente. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’accaduto è stata resa nota.

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