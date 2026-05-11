Giancane investito da un’auto a Roma | Non posso suonare la chitarra
Il cantautore romano è stato investito da un'auto a Roma, ma ha comunicato di stare bene. Lo ha detto lui stesso in un video pubblicato sui social, nel quale ha anche aggiunto di non poter suonare la chitarra al momento. L'artista ha voluto rassicurare i fan e chiarire che non ci sono problemi gravi dopo l’incidente. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’accaduto è stata resa nota.
(Adnkronos) – Giancane è stato investito da un'auto a Roma, ma sta bene. A raccontarlo è lo stesso cantautore romano in un video pubblicato sui suoi canali social per "tranquillizzare tutti" e anticipare la diffusione di "voci strane". "Sabato ho avuto un incidente, una persona mi ha investito. Sto bene", ha spiegato l'artista. "L'unico piccolo problema è che mi è saltata una piccola falange dell'anulare sinistro, con il quale suono la chitarra. Ora sono in cura e spero si recuperi tutto". A causa dell'infortunio, Giancane ha annunciato un cambio temporaneo per i suoi prossimi concerti: "Per le prossime date suonerò il synth e canterò senza chitarra".🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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