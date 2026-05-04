La cantante Cardi B si tocca il clitoride sul palco fingendo di suonare una chitarra elettrica boom di polemiche | Volgare - VIDEO

L'esibizione della cantante sul palco ha suscitato molte reazioni online, dopo che ha simulato di suonare una chitarra elettrica toccandosi il clitoride. Il video dell'evento ha generato un acceso dibattito, con alcuni utenti che l'hanno definita volgare, mentre altri hanno difeso la libertà artistica. La performance ha attirato l'attenzione dei media e ha portato a discussioni sulla natura delle espressioni pubbliche nel contesto musicale.