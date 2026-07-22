La casa di Una mamma per amica esiste davvero ed è in vendita dopo 26 anni | ecco dove si trova e quanto costa

C’è un angolo del mondo dove Stars Hollow non è mai stata solo finzione. Dove il portico color verde acqua di Lorelai e Rory Gilmore non è un set ricostruito, ma legno vero, vecchio di quasi 150 anni. Dove le persiane bianche hanno davvero resistito a inverni canadesi e dove, se chiudi gli occhi, puoi ancora sentire l’eco di quella prima scena: una madre e una figlia che attraversano la porta di casa per affrontare un’altra giornata a base di caffè e dialoghi serrati. Quella casa esiste. E oggi è in vendita. Per la prima volta in oltre due decenni, la residenza utilizzata nel pilot di Una mamma per amica del 2000 è ufficialmente sul mercato.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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MIA MADRE PARLA con la sua AMICA DEFUNTA di TUMORE ** PELLE D'OCA **

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Arriva sul mercato la casa che ha dato vita a Stars Hollow nel primo episodio di Una mamma per amica x.com

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