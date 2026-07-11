La Briar University di Off Campus esiste davvero | ecco dove studiare e quanto costa per vivere il sogno

Alzi la mano chi, dopo l’ennesimo rewatch di Off Campus in attesa della seconda stagione prevista per il 2027, non ha fantasticato almeno una volta di passeggiare tra i vialetti della Briar University. O di assistere a una partita di hockey e poi prendere un caffè nello stesso campus dove abbiamo visto nascere una delle storie d’amore più amate di Prime Video. Per non parlare delle feste, della serata dedicata a Shakespeare, dei karaoke e delle liaison all’ombra dei grandi alberi del college. Una vita universitaria che verrebbe voglia di iscriversi solo per essere lì. Peccato che, proprio come per i nostri beniamini Hannah e Garrett, dobbiamo fare i conti con una piccola delusione: la Briar University non esiste davvero. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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