Il Partito Democratico si trova in difficoltà dopo lo scioglimento di alcuni Comuni per infiltrazioni mafiose in Campania. La leader del partito ha mostrato evidenti segni di disagio durante le dichiarazioni pubbliche, mentre i municipi coinvolti sono stati ufficialmente sciolti dalle autorità competenti. La situazione ha suscitato tensioni interne e l’attenzione dei media sulla presenza di organizzazioni criminali nelle amministrazioni locali.

Imbarazzo. È questa la parola d'ordine che vige al momento in casa PD. Imbarazzo per ciò che sta scuotendo la falange campana del Partito Democratico che negli ultimi giorni sta letteralmente tremando. Parliamo di tre comuni a guida dem, quelli di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Una vicenda che starebbe imbarazzando e non poche Elly Schlein e i suoi e rimasta sottotraccia finora per le concomitanti polemiche nazionali su legge elettorale e Mario Roggero. Ma, come ricostruito da Il Corriere della Sera, adesso che il centrodestra ha risollevato la questione di “una nuova questione morale” per il PD, le vicende connesse ai tre comuni stanno diventando sempre più un tema nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Pd e i Comuni sciolti per mafia: l'imbarazzo di Schlein in Campania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gestione del rischio corruttivo negli appalti: il punto con i Comuni sciolti per mafiaIl 5 maggio alle 9 si terrà un incontro dedicato alla gestione del rischio di corruzione negli appalti pubblici.

Sciolti due comuni in Campania, oggi ultimo giorno di campagna per ballottaggioOggi è l'ultimo giorno di campagna elettorale nei sei comuni della provincia di Napoli coinvolti nel ballottaggio.

Temi più discussi: Il centrodestra attacca il Pd sui comuni sciolti per infiltrazioni camorristiche; Infiltrazioni e Comuni sciolti, il centrodestra campano attacca il Pd; Il centrodestra attacca il Pd: Troppi Comuni sciolti per mafia; Comuni sciolti, il centrodestra attacca il Pd: spieghi i rapporti coi clan.

Il centrodestra attacca il Pd: Troppi Comuni sciolti per mafia x.com

Il Pd e i Comuni sciolti per camorra, l'imbarazzo di Schlein in Campania (e il centrodestra attacca)Infiltrazioni a Castellammare e Torre Annunziata, saltano i sindaci dem. A Ercolano il video di un consigliere con un trafficante di droga. Ruotolo: i numeri dicono altro, ma ora basta allo scaricabar ... corriere.it

Avete capito bene: quest'uomo è ancora il sindaco di Terni reddit

Infiltrazioni e Comuni sciolti, il centrodestra campano attacca il PdGli scioglimenti di alcuni comuni campani per infiltrazioni della criminalità organizzata infiammano lo scontro politico in Campania. (ANSA) ... ansa.it