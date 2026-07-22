La ’Bella’ va di corsa E’ la superstar della frutta

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra gli innumerevoli effetti del caldo torrido di queste giornate, ce n’è uno squisitamente ‘local’: le temperature più elevate della media hanno accelerato la maturazione delle pesche, in particolare della varietà autoctona "Bella di Cesena", la cui campagna di raccolta è partita con un anticipo di una decina di giorni. A raccontarlo sono i fratelli Maurizio, Monia e Lucia Rossi, titolari dell’azienda agricola di famiglia a Bulgarnò e ormai noti in zona come i ‘custodi della Bella di Cesena’. Grazie a un progetto del Centro di ricerche produzioni vegetali di Cesena – oggi denominato Ri.Nova – che puntava a valorizzare le antiche cultivar, i fratelli Rossi hanno infatti piantato venti alberi di "Bella" nel loro podere e, da circa sei anni, raccolgono e commercializzano i frutti del loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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la bella va di corsaLa ’Bella’ va di corsa. E’ la superstar della fruttaLa raccolta della varietà autoctona della pregiata pesca è già partita. I fratelli Rossi: Qualità alta nonostante la siccità. Richieste da record. ilrestodelcarlino.it

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