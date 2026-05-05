La città va di corsa torna la ' StraFerrara' | il programma completo della manifestazione

La città si appresta a vivere di nuovo un evento dedicato allo sport con la ripresa della StraFerrara, prevista per domenica 10. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e prevede diverse attività lungo il percorso cittadino. Le autorità locali hanno annunciato l'organizzazione di misure di sicurezza e di viabilità per garantire lo svolgimento regolare della giornata. La corsa rappresenta un appuntamento che richiama appassionati da diverse zone della regione.

La città si prepara a vivere una giornata di sport con il ritorno della StraFerrara, in programma domenica 10. L'evento è pensato per tutti: runner, podisti, camminatori, famiglie, bambini, anziani, disabili e anche per gli amici a quattro zampe. Tre le griglie distinte (corridori, camminatori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Celebrazioni del 25 aprile in città: il programma completo tra cortei, mostre e la cupola tricoloreLa Città di Novara celebra l’81° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative commemorative, culturali e formative dedicate alla... Umbria Classic Festival 2026, torna a Terni la grande musica colta: il programma completoTorna la grande musica a Terni con l’Umbria Classic Festival (Ucf) 2026, organizzato dall’associazione Mozart Italia sede di Terni con il... Altri aggiornamenti Si parla di: La città va di corsa, torna la 'StraFerrara': il programma completo della manifestazione; Al MAF una giornata dedicata alla Compagnia Teatrale Dialettale La Straferrara. La Straferrara protagonista al MAF: una giornata dedicata alla compagnia teatrale dialettaleDomenica 3 maggio, dalle 16.00, la sala Guido Scaramagli del MAF di San Bartolomeo in Bosco ospiterà un appuntamento interamente dedicato al dialetto ferrarese. Protagonista dell'iniziativa culturale ... cronacacomune.it