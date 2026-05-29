Aspettando la Mille Miglia | una serata dedicata al mito della corsa più bella del mondo

Venerdì 12 giugno, Rimini ospiterà il passaggio della Mille Miglia, una delle corse automobilistiche più note al mondo. Prima dell’evento, la città organizza l’incontro “Aspettando la Mille Miglia”, dedicato alla storia della competizione. L’appuntamento è rivolto agli appassionati e si tiene in attesa del passaggio delle auto storiche attraverso le strade locali. La manifestazione si concentra sulla celebrazione del mito della corsa, senza prevedere attività competitive o esibizioni di auto moderne.

In attesa del passaggio della Mille Miglia a Rimini, previsto per venerdì 12 giugno, la città rende omaggio alla storica competizione automobilistica con l’incontro “Aspettando la Mille Miglia. La corsa più bella del mondo a Rimini”, in programma giovedì 4 giugno alle 21 presso il Lapidario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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