La barca entra nella Grotta Azzurra a Capri e poi affonda

Da video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una barca ha urtato una roccia e si è affondata nella Grotta Azzurra a Capri. A bordo c'erano turisti americani, che sono stati messi in salvo da altri barcaioli. Secondo le testimonianze, l’incidente è avvenuto dopo che un’onda ha sbalzato la barca contro una roccia. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La barca si è capovolta, lasciando i passeggeri in acqua, ma sono stati recuperati senza problemi.

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Dopo essere stata sbalzata da un'onda contro una roccia. La paura dei turisti americani poi salvati da altri barcaioli. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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La Gruta Azul de Capri.

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