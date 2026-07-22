La barca entra nella Grotta Azzurra a Capri e poi affonda
Una barca ha urtato una roccia e si è affondata nella Grotta Azzurra a Capri. A bordo c'erano turisti americani, che sono stati messi in salvo da altri barcaioli. Secondo le testimonianze, l’incidente è avvenuto dopo che un’onda ha sbalzato la barca contro una roccia. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La barca si è capovolta, lasciando i passeggeri in acqua, ma sono stati recuperati senza problemi.
Dopo essere stata sbalzata da un'onda contro una roccia. La paura dei turisti americani poi salvati da altri barcaioli. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it
La Gruta Azul de Capri.
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