la barca entra nella grotta azzurra a capri e poi affonda

Notizia in breve

Una barca ha urtato una roccia e si è affondata nella Grotta Azzurra a Capri. A bordo c'erano turisti americani, che sono stati messi in salvo da altri barcaioli. Secondo le testimonianze, l’incidente è avvenuto dopo che un’onda ha sbalzato la barca contro una roccia. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi. La barca si è capovolta, lasciando i passeggeri in acqua, ma sono stati recuperati senza problemi.