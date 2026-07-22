Capri barca urta scogli in Grotta Azzurra | paura per due turisti americani
Durante un'escursione alla Grotta Azzurra, due turisti americani sono stati coinvolti in un incidente quando la loro barca ha urtato una roccia, iniziando a riempirsi di acqua. La Grotta Azzurra, accessibile solo con barche a remi e in condizioni di mare calmo, è uno dei punti più visitati dell’isola. L’incidente ha causato paura tra i visitatori, ma non si sono registrati feriti. I soccorsi sono intervenuti per mettere in sicurezza la barca e assistere i turisti.
Disavventura a lieto fine per una coppia di coniugi americani in visita a Capri. Durante un’ escursione alla Grotta Azzurra, uno dei luoghi più celebri dell’isola, accessibile solo a bordo di piccole barche a remi e con mare calmo, l’imbarcazione su cui viaggiavano ha urtato una roccia e ha iniziato a riempirsi di acqua, rischiando di affondare. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è documentato in un video pubblicato su TikTok dalla travel creator americana Sherina Welch, 49 anni, in vacanza a Capri con il marito per celebrare il loro venticinquesimo anniversario di matrimonio. Durante l’ingresso nella grotta, la barca ha urtato una roccia e nel giro di pochi secondi si è riempita d’acqua, scatenando il panico tra i due turisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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