Capri barca urta scogli in Grotta Azzurra | paura per due turisti americani

Notizia in breve

Durante un'escursione alla Grotta Azzurra, due turisti americani sono stati coinvolti in un incidente quando la loro barca ha urtato una roccia, iniziando a riempirsi di acqua. La Grotta Azzurra, accessibile solo con barche a remi e in condizioni di mare calmo, è uno dei punti più visitati dell’isola. L’incidente ha causato paura tra i visitatori, ma non si sono registrati feriti. I soccorsi sono intervenuti per mettere in sicurezza la barca e assistere i turisti.