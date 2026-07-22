Carlos Alcaraz si sta preparando a tornare in campo dopo un infortunio. L’attesa per il suo rientro si protrae mentre si avvicinano il torneo di Cincinnati e gli US Open. Un ex tennista ha dichiarato di essere fiducioso sulla sua capacità di riprendersi, ma ha anche specificato che non è ancora possibile stabilire con certezza quando tornerà a competere ai livelli precedenti.

L’attesa per il ritorno di Carlos Alcaraz continua ad accompagnare l’avvicinamento al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open. Lo spagnolo, numero 3 della classifica mondiale, figura nell’elenco degli iscritti a entrambi i tornei, ma le condizioni del polso destro, che lo hanno costretto a saltare diversi appuntamenti di primo piano, tra cui Roland Garros e Wimbledon, impongono ancora cautela e rendono incerta la sua effettiva partecipazione. Tra coloro che hanno espresso fiducia sul recupero del murciano c’è Richard Krajicek, campione di Wimbledon nel 1996, convinto che l’età e le qualità fisiche dello spagnolo possano favorire un pieno ritorno ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Krajicek fiducioso: “Carlos Alcaraz tornerà al top, ma la vera domanda è quando”

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