La rivelazione di Pablo Andujar sulle condizioni di Carlos Alcaraz | Ho parlato con lui e ha chiarito quando tornerà

Un giocatore di tennis ha confermato di aver parlato con Carlos Alcaraz, chiarendo quando il suo ritorno è previsto. La discussione si è concentrata sul momento in cui il campione potrà tornare in campo, mentre i media spagnoli continuano a diffondere notizie sulla sua condizione. La comunicazione tra i due atleti ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del tennista.

Si fanno tante ipotesi sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Dai media spagnoli filtra preoccupazione sulla condizione del n.2 del mondo, costretto a stare fermo per un infortunio al polso che richiede riposo. Allo stato attuale delle cose, Carlitos si è visto costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, non potendo quindi confermare i due titoli dell’anno passato. Ci si chiede, quindi, quando possa tornare a giocare. L’obiettivo dovrebbe essere Wimbledon, ma anche sulla partecipazione ai Championships c’è un grande punto di domanda. Il polso è una zona molto delicata, specialmente per un tennista, e l’infortunio va affrontato con pazienza e senza forzare i tempi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La rivelazione di Pablo Andujar sulle condizioni di Carlos Alcaraz: “Ho parlato con lui e ha chiarito quando tornerà” Notizie correlate Leggi anche: Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Carlos Alcaraz spegne le polemiche sulla “crisi” di Sinner: “Sorpreso dalla sua sconfitta, ma tornerà”Dopo la vittoria su Rublev a Doha, il numero uno al mondo analizza con equilibrio il momento di Jannik.