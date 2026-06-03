Carlos Alcaraz non ha ancora ripreso gli allenamenti ufficiali dopo l’infortunio e l’ultimo match risale al 14 marzo. Fonti vicine al giocatore riferiscono che i progressi sono stati graduali e si concentrano su esercizi di riabilitazione. Le sue condizioni sono soggette a monitoraggio continuo, ma non sono state comunicate date precise per il rientro in campo. Alcaraz sta seguendo un percorso di recupero con attenzione, con le componenti di tutela e tutela che sono ancora in fase di definizione.

Carlos Alcaraz ha disputato l’ultimo incontro lo scorso 14 marzo, quando regolò in due set il finlandese Otto Virtanen in occasione dei sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, dopo che un paio di giorni prima aveva perso contro Jannik Sinner nell’atto conclusivo del Masters 1000 di Montecarlo e cedette lo scettro di numero 1 del mondo proprio al tennista italiano. Il giocatore spagnolo si ritirò dall’evento di casa prima di fronteggiare il ceco Tomas Machac e poi un infortunio al polso lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, competizioni di cui era campione in carica. Il problema fisico... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Carlos Alcaraz, il rebus dei tutori, gli allenamenti: quando tornerà a giocare? “Piccoli passi, ma decisi”. E le date…

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