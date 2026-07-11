Il Milan sta valutando tre candidati per il ruolo di vice Gonçalo Ramos. La scelta dipende dalle caratteristiche richieste dall’allenatore, noto per la sua attenzione ai dettagli e alle qualità specifiche dei giocatori. Al momento non sono stati resi noti i nomi dei tre attaccanti considerati, né le tempistiche per la decisione finale. La ricerca si concentra su un profilo che possa integrarsi con il sistema di gioco e le esigenze della squadra.

Non tutti i centravanti sono uguali, e questo vale doppiamente quando a dettare i criteri di scelta è un allenatore esigente come Ruben Amorim. Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, starebbe valutando diversi profili per cautelarsi in caso di cessione di Santiago Gimenez, e tra i nomi emersi figurano tre giocatori profondamente diversi tra loro: Mauro Icardi, Keinan Davis dell’ Udinese e Nicolas Jackson del Chelsea. Età, esperienza, caratteristiche tecniche: nulla li accomuna, se non l’accostamento al club rossonero nelle ultime settimane. La domanda giusta non è chi sia il più famoso. Se l’obiettivo reale fosse individuare un vice Gonçalo Ramos, il criterio di selezione non dovrebbe essere quello del nome più altisonante o del curriculum più ricco di trofei. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, tre nomi per un solo ruolo: chi è davvero il vice Gonçalo Ramos ideale per Amorim

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