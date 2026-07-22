Kolo Muani alla Juve non si sblocca | distanza di oltre 10 milioni di euro tra domanda e offerta Cosa succede ora

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha offerto 38 milioni di euro per il trasferimento di Kolo Muani, ma il PSG ha rifiutato questa proposta. La distanza tra domanda e offerta supera i 10 milioni di euro. Si fa strada l’ipotesi di inserire una percentuale sulla futura rivendita del giocatore come possibile soluzione. La trattativa resta in sospeso e nessun accordo è stato ancora raggiunto.

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di Luca Fioretti Novità per Kolo Muani alla Juventus: offerta da 38 milioni rifiutata dal PSG ma spunta l’ipotesi della percentuale sulla futura rivendita. Il calciomercato della  Juventus  entra nel vivo con importanti manovre in attacco. Secondo quanto riportato da  Tuttosport,  la dirigenza finora si è spinta a 38 milioni di euro per Randal Kolo Muani. La formula proposta prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione a una delle coppe europee.  La risposta del Paris Saint-Germain non si è fatta attendere, poiché la società francese continua a chiedere  almeno 50 milioni di euro  per lasciar partire la punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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