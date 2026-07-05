La Juventus cerca di concludere l'acquisto dell'attaccante francese, con l'obiettivo di riportarlo all'Allianz Stadium. La distanza tra il club italiano e il Paris Saint-Germain si sta riducendo, ma manca ancora qualcosa per finalizzare l’accordo. La società bianconera continua a lavorare intensamente per superare gli ostacoli e chiudere la trattativa. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle trattative o sui termini dell’accordo.

per chiudere per il ritorno dell’attaccante francese. La Juventus non molla la presa e continua a lavorare senza sosta ai fianchi del Paris Saint-Germain con un unico grande obiettivo: riportare all’Allianz Stadium Randal Kolo Muani. L’attaccante francese rappresenta una delle assolute priorità di mercato per la dirigenza bianconera, fortemente decisa a regalare al tecnico Luciano Spalletti un innesto offensivo di caratura internazionale e di comprovata affidabilità. I contatti tra i due club, intensificatisi in modo sensibile nelle ultime ore, stanno facendo registrare sviluppi molto positivi, anche se la fumata bianca definitiva richiede ancora un piccolo sforzo diplomatico per colmare l’ultimo gap economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve, si assottiglia la distanza col PSG: ecco cosa manca

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KOLO MUANI alla JUVENTUS MA BASTA! || CALCIOMERCATO DISASTROSO!

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