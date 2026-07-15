Il Sassuolo ha concluso la vendita di Muharemovic al Leeds per 40 milioni di euro, con la Juve che riceverà il 50% della rivendita. Intanto, le quote sul possibile arrivo di Kolo Muani sono aumentate, con scommesse che indicano una maggiore probabilità di trasferimento. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale, ma le quote aumentano di conseguenza.

La cessione di Muharemovic al Leeds chiusa dal Sassuolo per 40 milioni porterà molti soldi nelle casse bianconere che aveva il 50% della rivendita: e ora avanti sul francese Non ci sono dubbi sul fatto che l'affare di mercato pià interessante di questa estate mondiale riguardi il centravanti della Juventus: Spalletti è andato in ritiro senza la sua punta di riferimento e il nuovo dg del club bianconero, Carnevali, sta continuando a trattare su più tavoli per centrare l'obiettivo. Il preferito del tecnico è sempre il solito: scopriamo le quote Kolo Muani alla Juventus entro l'1 settembre, giorno della chiusura delle operazioni.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ora si sblocca Kolo Muani? Ecco le quote

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Juventus, Carnevali: Mai parlato con Vlahovic. Kolo Muani e portiere le priorità

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