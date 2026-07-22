Il Kilowatt Festival si svolgerà a Sansepolcro il 23 luglio, arrivando alla settima giornata. La manifestazione si concentra su temi legati al tempo, con spettacoli di danza e teatro che esplorano silenzi, tecnologia e possibili scenari futuri per l’umanità. La rassegna è organizzata e promossa in quell’area e coinvolge vari artisti e compagnie. La data segna il proseguimento della programmazione annuale dedicata a riflessioni artistiche e culturali.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Settima giornata per Kilowatt Festival 2026, a Sansepolcro, giovedì 23 luglio: la manifestazione organizzata e promossa dall’Associazione CapoTraveKilowatt ha registrato una settimana di sold-out e liste d’attese, per un festival che è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile dell’Estate biturgense e della programmazione festivaliera nazionale e internazionale. Si interrogano sull’uso della tecnologia, sul tempo che passa e su futuri scenari per l’umanità gli spettacoli in programma. Si comincia alle ore 17:00 all’ Auditorium di Santa Chiara con lo studio di Seg men tar si. Dis-integrazione dell’umano,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kilowatt festival, danza e teatro si interrogano sul tempo che passa, tra silenzi, tecnologia e futuri scenari per l’umanità

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Kilowatt Festival, dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro: 102 appuntamenti, tra teatro, danza, performance digitali, concertiDal 17 al 25 luglio a Sansepolcro si terrà il Kilowatt Festival con 102 eventi in programma.

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