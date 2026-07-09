Kilowatt Festival dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro | 102 appuntamenti tra teatro danza performance digitali concerti

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro si terrà il Kilowatt Festival con 102 eventi in programma. La rassegna comprende spettacoli di teatro, danza, performance digitali, concerti e incontri pubblici. La manifestazione si svolge nella città toscana e coinvolge diverse discipline artistiche. Sono previsti appuntamenti distribuiti in tutta la settimana, offrendo al pubblico un ricco programma di spettacoli e attività culturali.

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Arezzo, 9 luglio 2026 – Manca poco all’inizio di Kilowatt Festival, dal 17 al 25 lugli o a Sansepolcro: 102 appuntamenti, tra teatro, danza, performance digitali, concerti, incontri pubblici. Una ventiquattresima edizione nata nell’auspicio di un Nuovo respiro del mondo: questo il claim scelto da Lucia Franchi e Luca Ricci, ideatori della manifestazione e direttori dell’Associazione culturale CapoTraveKilowatt. Un augurio, un antidoto contro le barbarie civili ed etiche, per riaffermare la presenza di chi vuole rendere il mondo un posto migliore attraverso l’arte, il dialogo e la bellezza. “Sono stati già venduti 1000 biglietti e puntiamo a superare le vendite dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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