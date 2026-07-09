Kilowatt Festival dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro | 102 appuntamenti tra teatro danza performance digitali concerti

Notizia in breve

Dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro si terrà il Kilowatt Festival con 102 eventi in programma. La rassegna comprende spettacoli di teatro, danza, performance digitali, concerti e incontri pubblici. La manifestazione si svolge nella città toscana e coinvolge diverse discipline artistiche. Sono previsti appuntamenti distribuiti in tutta la settimana, offrendo al pubblico un ricco programma di spettacoli e attività culturali.