Un debutto teatrale in prima assoluta nella terza giornata della 24esima edizione di Kilowatt Festival a Sansepolcro: "Lettere dall’aldilà. Qualcosa di vivo" di e con Yuri Casagrande Conti, e con Salvatore Aronica e Francesca Ziggiotti, alle ore 17 nell’auditorium Santa Chiara. Un lavoro che attraversa lutto, religiosità e fragilità emotiva per riscoprire il desiderio di vivere, già vincitore del Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2024. Rimanendo nello stesso ambito, alle ore 22.35 il chiostro di Santa Chiara ospiterà "La futura classe dirigente", di e con Caterina Marino e con Federico Brugnone, Sara Mafodda e Daniele Paoloni; una riflessione che nasce dalla raccolta di pensieri di un gruppo di bambini su potere, crisi climatica e futuro incerto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kilowatt Festival tra danza e teatro. Lettere dall’aldilà e idee sul futuro. Sansepolcro laboratorio di linguaggi

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