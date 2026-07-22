Khalil Al Hayya Hamas ha scelto la continuità

Hamas ha confermato la nomina di Khalil al Hayya come capo dell’ufficio politico, scelta considerata una decisione di continuità strategica. Al Hayya, 66 anni, è originario di Gaza City e già ricopriva ruoli di rilievo all’interno dell’organizzazione. La nomina è stata annunciata due giorni fa e rappresenta un passaggio stabile nella leadership del gruppo.

Rappresenta una scelta di continuità strategica l’elezione di Khalil al Hayya, 66 anni, di Gaza City, a capo dell’ufficio politico di Hamas, annunciata due giorni fa. Il voto conclude la. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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