Lunedì, Hamas ha annunciato Khalil al Hayya come nuovo leader politico del gruppo. Hayya, noto come uno dei principali negoziatori con Israele, assume il ruolo mentre il gruppo mantiene il controllo sulla Striscia di Gaza, dove governa dal 2007. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui passaggi successivi.

Lunedì il gruppo palestinese Hamas, che governa la Striscia di Gaza dal 2007, ha nominato come proprio leader politico Khalil al Hayya. Dopo l’uccisione dei precedenti leader Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar, quest’ultimo considerato tra gli ideatori dell’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele, Hamas ha gestito la leadership con un comitato ristretto di uomini in attesa di individuare un nuovo capo. Tra questi è diventato sempre più importante al Hayya. Al Hayya è nato nella Striscia di Gaza nel 1960 e ha fatto parte di Hamas fin dalla sua fondazione nel 1987: vive in Qatar, di recente è stato tra i principali rappresentanti di Hamas nei negoziati con Israele, ed è considerato espressione della linea più dura e radicale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilpost.it - Hamas ha scelto come leader Khalil al Hayya, tra i principali negoziatori con Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele critica l’intesa tra Stati Uniti e Iran: “Washington ha accettato le principali condizioni di Teheran”Israele ha espresso critiche sull’accordo tra Stati Uniti e Iran, affermando che Washington avrebbe accettato le principali richieste di Teheran.

Putin dice no: “Incontro con Zelensky ora non ha senso”. Il leader di Kiev: “Ha scelto la guerra”Vladimir Putin ha dichiarato che un incontro con Zelensky al momento non ha senso, rifiutando un colloquio diretto per risolvere il conflitto in...

Si parla di: Cosa sta succedendo a Gaza e cosa sta facendo Hamas?; HAMAS RUBA GLI AIUTI UMANITARI PER GAZA.

Cosa sta succedendo a Gaza e cosa sta facendo Hamas?Negli ultimi mesi di Gaza si parla sempre meno, specie da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente con gli attacchi all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Eppure la situazione nella Striscia ... cosmopolitan.com