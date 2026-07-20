Khalil al-Hayya è il nuovo capo di Hamas Caponegoziatore con Israele e leader dalle posizioni radicali | chi è il successore di Sinwar

Notizia in breve

Hamas ha scelto un nuovo leader, un anno e mezzo dopo l’uccisione del precedente. Il successore ha un ruolo di negoziatore con Israele e si distingue per posizioni radicali. Era stato già indicato come possibile guida durante i negoziati recenti. Il nome del nuovo capo non è stato reso pubblico, ma si sa che ha avuto un ruolo di rilievo nelle trattative con Israele e che ha una posizione politica dura.