Khalil al-Hayya è il nuovo capo di Hamas Caponegoziatore con Israele e leader dalle posizioni radicali | chi è il successore di Sinwar
Hamas ha scelto un nuovo leader, un anno e mezzo dopo l’uccisione del precedente. Il successore ha un ruolo di negoziatore con Israele e si distingue per posizioni radicali. Era stato già indicato come possibile guida durante i negoziati recenti. Il nome del nuovo capo non è stato reso pubblico, ma si sa che ha avuto un ruolo di rilievo nelle trattative con Israele e che ha una posizione politica dura.
Un anno e mezzo dopo l’uccisione del proprio leader, Yahya Sinwar, Hamas ha eletto il suo nuovo capo. Il suo nome era tra quelli più accreditati, tanto che nei mesi scorsi è a lui che era stata affidata la guida dei negoziati con Israele. Toccherà a Khalil al-Hayya, braccio destro del leader “martire”, prendere il suo posto alla guida del Movimento islamico di resistenza. Una nomina che non farà piacere a Israele, nonostante al-Hayya sia stato l’interlocutore indiretto di Tel Aviv nei colloqui di pace, che lo aveva individuato come uno degli obiettivi dell’ attacco del settembre 2025 a Doha, in Qatar, contro il summit di Hamas. Raid al quale il militante islamista era però sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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