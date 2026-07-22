Fiorentina | solo 1-0 al Gubbio Gudmundsson segna e scrive | Che bello correre a 40 gradi! Kean all’asciutto Applausi per Oulai

Notizia in breve

La Fiorentina ha vinto 1-0 contro il Gubbio in una partita di pre-season, con un gol di Gudmundsson. L’attaccante ha commentato di aver trovato divertente correre con temperature di 40 gradi. Kean non ha segnato, mentre ci sono stati applausi per Oulai. La partita si è giocata a circa 32 gradi al Viola Park, con i giocatori che avevano le gambe affaticate dopo le prime settimane di allenamento. La squadra si prepara al prossimo campionato di serie C.