Fiorentina | solo 1-0 al Gubbio Gudmundsson segna e scrive | Che bello correre a 40 gradi! Kean all’asciutto Applausi per Oulai
La Fiorentina ha vinto 1-0 contro il Gubbio in una partita di pre-season, con un gol di Gudmundsson. L’attaccante ha commentato di aver trovato divertente correre con temperature di 40 gradi. Kean non ha segnato, mentre ci sono stati applausi per Oulai. La partita si è giocata a circa 32 gradi al Viola Park, con i giocatori che avevano le gambe affaticate dopo le prime settimane di allenamento. La squadra si prepara al prossimo campionato di serie C.
BAGNO A RIPOLI – E’ dura giocare con i 32 gradi del Viola Park e con le gambe naturalmente imballate dalle prime due settimane di preparazione. Così la Fiorentina riesce a segnare solo un gol al Gubbio di Di Carlo che si prepara al prossimo campionato di serie C. Decisivo la rete di Gudmundsson, segnata su rigore in chiusura di primo tempo per un’uscita a dir poco avventurosa del portiere eugubino Bagnolini su Atta. Preciso Gud dal dischetto. Che prima della parti, su Instagram, ha condiviso alcune immagini di allenamento al Viola Park, accompagnandole con questa frase: “Voglio re, chi non ama correre con 40 gradi?”. Messaggio chiaro per una dirigenza che ha sempre sostenuto la bellezza di fare la preparazione estiva all'”afa Park”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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