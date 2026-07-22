Il Borussia Dortmund sta per finalizzare l'acquisto di Konstantinos Karetsas dal Genk. Se questa trattativa si concretizza, il Milan potrebbe considerare un piano alternativo, con l'inserimento di Alajbegovic come possibile opzione. La società rossonera monitora la situazione e valuta eventuali mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Se la pista che porta a K?nstantinos Karetsas rischia di tramontare, c'è un vecchio pallino del Milan che potrebbe tornare di moda. Il Borussia Dortmund, infatti, è pronto a chiudere per il talento greco del Genk. Nel frattempo, però, la trattativa tra l'Atalanta e Kerim Alajbegovic si fa sempre più complicata. Uno scenario che potrebbe portare il club rossonero a prendere una decisione drastica: mollare la presa su Karetsas per inserirsi con forza nella corsa al trequartista bosniaco classe 2007. L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas. Negli ultimi giorni Karetsas è stato accostato con insistenza al Milan, ma il Borussia Dortmund sembra essere nettamente in vantaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Karetsas verso il Borussia Dortmund? Il Milan studia il piano B: possibile inserimento per Alajbegovic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leao-Galatasaray KARETSAS verso il BVB, e Pulisic dovè | Ultime notizie sul Milan

Notizie e thread social correlati

Milan, il rischio beffa per Karetsas è dietro l'angolo: Borussia Dortmund a un passo dal traguardoIl Borussia Dortmund si avvicina al raggiungimento di un accordo per il trasferimento di Konstantinos Karetsas, trequartista greco classe 2007 del...

Calciomercato Milan, si complica la pista Karetsas: su di lui il Borussia DortmundIl Borussia Dortmund si è inserito nella corsa per il trequartista desiderato dal Milan, complicando le trattative.

Temi più discussi: Karetsas è il nuovo obiettivo del Milan: la richiesta del Genk è alta e c'è la concorrenza di un club di Bundesliga; TRIBUNA.COM * SERIE A: BORUSSIA DORTMUND IN POLE PER KARETSAS, IN SETTIMANA BLITZ IN GERMANIA: MILAN DEFILATO; Milan, si infiamma il mercato: Karetsas nome caldo, settimana decisiva per Modric; Karetsas ha l’accordo con il Borussia Dortmund: scavalcato il Milan, tutti i dettagli dell’operazione per il classe 2007.

Moretto su Youtube: Il #Milan non ha ancora abbandonato Karetsas, è ancora in corsa e finché il calciatore non dirà di sì al Borussia Dortmund definitivamente si sente ancora in corsa. Terrei ancora viva la pista rossonera, consapevole del fatto che il Borussi x.com

Il Borussia Dortmund alza l'offerta per Karetsas: sfondato il muro dei 30 milioni, l'ipotesi Milan si allontanaIl futuro di Karetsas sembra ormai a tinte giallonere: il Borussia Dortmund ha offerto al Genk più di 30 milioni per il talento greco, che piace tanto anche al Milan. msn.com

Karetsas-Milan: inserimento del Borussia Dortmund, i rossoneri devono accelerareKonstantinos Karetsas continua a essere uno dei giovani talenti più seguiti dal Milan. A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, che ha spiegato come il fantasista greco veda di buon oc ... milanlive.it