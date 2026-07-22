La Juventus Women disputerà tre amichevoli durante il ritiro estivo per verificare la condizione fisica. Le partite sono programmate nel contesto della preparazione alla stagione 2026-27. La squadra sta proseguendo gli allenamenti a pieno ritmo, senza specificare le avversarie coinvolte nei match di verifica. Questi incontri si inseriscono nel programma di preparazione pre-campionato, volto a testare la forma fisica delle giocatrici prima dell'inizio ufficiale della stagione.

di Luca Fiore Il ritiro della Juventus Women continua e le bianconere hanno in programma 3 amichevoli per testare la condizione fisica. Prosegue a pieno ritmo la preparazione estiva della Juventus Women in vista della stagione 202627. Dopo aver inaugurato il precampionato con il successo per 2-0 contro il Servette lo scorso 18 luglio, le bianconere guidate da Isaac Guerrero si apprestano a disputare un tris di test amichevoli per affinare la condizione atletica e i meccanismi di gioco. Il club bianconero ha ufficializzato il calendario dei prossimi impegni, che vedranno la squadra protagonista tra Vinovo e Biella. QUI: ULTIMISSIME JUVE... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Women, tre amichevoli in programma: ecco quali saranno le avversarie delle bianconere

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