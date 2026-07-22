Juventus Women tre amichevoli in programma | ecco quali saranno le avversarie delle bianconere
La Juventus Women disputerà tre amichevoli durante il ritiro estivo per verificare la condizione fisica. Le partite sono programmate nel contesto della preparazione alla stagione 2026-27. La squadra sta proseguendo gli allenamenti a pieno ritmo, senza specificare le avversarie coinvolte nei match di verifica. Questi incontri si inseriscono nel programma di preparazione pre-campionato, volto a testare la forma fisica delle giocatrici prima dell'inizio ufficiale della stagione.
di Luca Fiore Il ritiro della Juventus Women continua e le bianconere hanno in programma 3 amichevoli per testare la condizione fisica. Prosegue a pieno ritmo la preparazione estiva della Juventus Women in vista della stagione 202627. Dopo aver inaugurato il precampionato con il successo per 2-0 contro il Servette lo scorso 18 luglio, le bianconere guidate da Isaac Guerrero si apprestano a disputare un tris di test amichevoli per affinare la condizione atletica e i meccanismi di gioco. Il club bianconero ha ufficializzato il calendario dei prossimi impegni, che vedranno la squadra protagonista tra Vinovo e Biella. QUI: ULTIMISSIME JUVE... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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