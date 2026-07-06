Inter Women svelati i gironi della Serie A Women’s Cup | ecco le avversarie delle nerazzurre

Da internews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le avversarie delle Inter Women nella Serie A Women’s Cup sono state ufficializzate. La squadra di Sassarini inizierà il torneo contro il Parma, per poi affrontare Napoli e Lazio. I gironi sono stati resi noti, definendo il percorso delle nerazzurre nel torneo.

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di Paolo Moramarco Inter Women, svelati i gironi della Serie A Women’s Cup! Il percorso della squadra di Sassarini parte contro il Parma, poi Napoli e Lazio. Si avvicina l’inizio della nuova stagione di calcio femminile con la definizione dei gironi e del calendario della Serie A Women’s Cup 202627. La competizione, inaugurata lo scorso anno, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto e vedrà le 12 squadre di Serie A Femminile suddivise in quattro gironi. Si qualificheranno alla fase finale le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda. Rispetto alla passata edizione, le semifinali si giocheranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede determinata tramite sorteggio, mentre la finale si disputerà in campo neutro tra sabato 19 e domenica 20 settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

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