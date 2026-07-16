La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Openda, spingendo per la sua cessione. La società sta valutando offerte provenienti dalla Premier League e dalla Ligue 1. Nessun accordo è stato ancora raggiunto, ma l'interesse da entrambi i campionati europei è concreto. La decisione sulla vendita potrebbe essere presa nelle prossime settimane.

di Luca Fiore Openda sempre più lontano dalla Juventus con il club bianconero che lavora alla cessione visti gli interessi dalla Premier League e Ligue 1. Il futuro di Loïs Openda sembra essere sempre più lontano da Torino, con il mercato estivo che si accende attorno al suo profilo. Nelle ultime ore, diversi intermediari hanno registrato una serie di sondaggi esplorativi e telefonate concrete provenienti sia dalla Premier League sia dalla Ligue 1, il massimo campionato francese. In particolare, il Lens e altri club europei hanno chiesto informazioni dettagliate sulla situazione del centravanti, valutando la fattibilità di un trasferimento nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Openda bocciato dalla Juventus, la società bianconera spinge per la sua cessione: interesse concreto dalla Premier League e dalla Ligue 1

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