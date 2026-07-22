Juve Vlahovic ancora senza futuro | in bianconero solo a certe condizioni economiche

Dusan Vlahovic è senza squadra dopo la scadenza del contratto con la Juventus, avvenuta il 30 giugno. L’attaccante serbo resta in attesa di un nuovo club, ma le trattative sono ancora in corso. La sua permanenza in bianconero dipende da condizioni economiche che non sono state ancora definite. Al momento, non ci sono notizie ufficiali su un accordo o su un trasferimento imminente.

Torino, 22 luglio 2026 - Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora avvolto nell'incertezza. Dopo la scadenza del contratto con la Juventus, avvenuta il 30 giugno, l'attaccante serbo si ritrova senza squadra e alla ricerca di una nuova destinazione. Una situazione che, fino a pochi mesi fa, sembrava difficile anche solo da immaginare per un centravanti considerato tra i più prolifici del panorama europeo. Oggi, invece, il mercato non ha ancora regalato al classe 2000 l'occasione che attendeva e così i rumors sul possibile nuovo contratto con la Juve sono tuttora in essere. Ma le probabilità, va detto, restano basse. Serve forte riduzione dell’ingaggio: le condizioni Juve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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