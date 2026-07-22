La Juventus sta valutando diversi candidati per il ruolo di portiere. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Atubolu, mentre la società ha già ricevuto 17 milioni di euro da una cessione. La ricerca di un nuovo portiere resta una priorità nel mercato estivo, ma ancora non è stato scelto il profilo definitivo. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni.

Torino, 22 luglio 2026 - La Juventus continua la caccia al nuovo portiere. È una delle priorità del mercato bianconero e la dirigenza sta valutando diversi profili prima di prendere una decisione definitiva. In cima alla lista c'è sempre Emiliano Martinez, ma la trattativa con l'Aston Villa resta complicata. Il club inglese non ha cambiato posizione e continua a chiedere una cifra molto alta per lasciar partire il portiere argentino. Martinez è considerato un giocatore fondamentale e l'Aston Villa non ha intenzione di svenderlo. Per questo motivo, la Juventus segue con attenzione gli sviluppi e le alternative, ma allo stesso tempo tiene aperte anche altre piste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, spunta Atubolu per la porta. 17 milioni da Muharemovic

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