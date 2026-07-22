La Juventus sta valutando diversi portieri, ma ancora senza un titolare. Quattro portieri sono in allenamento con lo staff di Luciano Spalletti, ma nessuno ha ancora ottenuto la certezza di partire come numero uno. A un mese dall'inizio del campionato di Serie A, la rosa dei candidati rimane aperta, senza indicazioni ufficiali su chi sarà il portiere titolare. La società continua a monitorare varie opzioni, tra cui Vicario e Atubolu, senza aver ancora scelto.

Alla Juventus, a un mese dal debutto in Serie A, c'è una porta senza padrone. In questi giorni alla Continassa sono quattro i portieri che stanno sudando agli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff, ma nessuno - a oggi - sarà il titolare dei bianconeri nella stagione al via nella seconda metà di agosto. Il problema è che i dirigenti della Signora non sono ancora riusciti a sbloccare il "piano A", Emiliano Martinez dell'Aston Villa: sono quindi pronti ad approfondire i discorsi per il "piano B", Guglielmo Vicario del Tottenham Hotspur, e non smettono nemmeno di allungare la lista dei "piani C", ovvero le papabili alternative a cui nelle ultime ore si è aggiunto Noah Atubolu del Friburgo, offerto agli uomini mercato della Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Muro Aston Villa per Martinez, la Juve guarda altrove: altro tentativo per Vicario, spunta anche Atubolu

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