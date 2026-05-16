La Juventus è al lavoro per rinforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Oltre ai nomi di Alisson Becker e David De Gea, circolano altre ipotesi, tra cui quella di un portiere tedesco proveniente dalla Bundesliga. La società sta valutando diverse opzioni e monitorando le situazioni di vari calciatori disponibili sul mercato. La ricerca si concentra sulla volontà di trovare un portiere che possa garantire stabilità e affidabilità tra i pali.

La Juventus continua a cercare il portiere per la prossima stagione. Mentre i nomi di Alisson Becker e David De Gea continuano a infiammare i rumors, nelle ultime ore è emersa una notizia che porta alla Bundesliga. Come rivelato da Andrea Losapio nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, degli intermediari hanno proposto ai bianconeri il profilo di Noah Atubolu, estremo difensore che sta vivendo una stagione da protagonista con il Friburgo. Chi è Noah Atubolu: identikit del portiere. Noah Atubolu è un portiere tedesco (di origine nigeriana) di 23 anni, cresciuto e impostosi nel Friburgo. Alto 1.90m, Atubolu incarna perfettamente le caratteristiche del portiere moderno, motivo per cui molti club internazionali hanno messo gli occhi su di lui. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, non solo Alisson: per la porta spunta l’ipotesi Atubolu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALISSON MARTINEZ E GLI ALTRI, IN PORTA CHI A UDINE, SCOUTING KOVACS E I GIOVANI NEWS ZAMPINI GJUST

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Alisson il primo nome per la porta

Calciomercato Juventus, si cambia in porta: fuori Di Gregorio, ecco Alisson“Il passato è causa del futuro”, così canta Achille Lauro nel suo brano Ascensore per l’inferno.

La sensazione è che il #Barcellona continui a non ritenere #BernardoSilva una priorità. Intanto Jorge #Mendes prosegue i contatti con i club interessati, #Juventus, #Galatasaray e non solo. #Calciomercato x.com

[Calciomercato] AC Milan, richieste su Leao: cosa è trapelato sul suo futuro e sul Manchester United reddit

Calciomercato Juventus News | Si gioca su due tavoli principali, con un terzo invitato (oggi 13 maggio 2026)Calciomercato Juventus News: Bernardo Silva prende informazioni sui bianconeri, che lavorano anche al rinnovo di Dusan Vlahovic. ilsussidiario.net

Vlahovic – Juve: cosa sta succedendo? Qual è il destino del serbo? Juventus, Milan o altro?Calciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it