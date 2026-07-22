Juve sondaggio di Massara per Alajbegovic | le ultimissime | CM

Il futuro di Kerim Alajbegovic, centrocampista bosniaco di 18 anni del Bayer Leverkusen, è in movimento. Dopo che sembrava tutto definito per il trasferimento all’Atalanta, l’accordo si è bloccato nelle ultime ore. La causa è la richiesta troppo elevata del club tedesco, che ha frenato le trattative. Nel frattempo, un sondaggio è stato condotto da un dirigente di una squadra italiana per valutare l’interesse sul giocatore.

Cambia di colpo il futuro del 18enne del Bayer Leverkusen e della nazionale bosniaca: ecco le ultimissime. Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Kerim Alajbegovic all’Atalanta, ma l’affare ha subito una brusca frenata nelle ultime ore a causa delle eccessive richieste del Bayer Leverkusen. La società tedesca continua a chiedere 30 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’esterno bosniaco classe 2007 e, a questo punto, non sono esclusi colpi di scena in tal senso. Frederic Massara alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus segue da tempo con attenzione il ragazzo nato a Colonia e – secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – Frederic Massara (nuovo Chief Football Officer bianconero) avrebbe effettuato un sondaggio proprio per Alajbegovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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