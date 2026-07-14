Un nuovo sondaggio è stato avviato dalla Juventus per valutare l’interesse nel portare in squadra il centrocampista. Attualmente, il giocatore sta negoziando il rinnovo con la Roma, ma i bianconeri stanno comunque cercando di inserirsi. I colloqui tra il giocatore e il club capitolino continuano, mentre la società torinese monitora la situazione e valuta eventuali mosse alternative, con il nome di un dirigente come possibile elemento chiave.

Il centrocampista tratta il rinnovo con la Roma ma i bianconeri ci proveranno: ecco cosa sta succedendo. I colloqui con la Roma per il rinnovo procedono senza sosta e si parla con insistenza di un contratto biennale con rinnovo automatico per il terzo anno in base alle presenze, ma il futuro di Lorenzo Pellegrini potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena nei prossimi giorni. Frederic Massara (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista classe ’96 è un vecchio pallino della Juventus che lo segue da diverso tempo: secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, Frederic Massara (nuovo Chief Football Officer del... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

© Calciomercato.it - Juve, nuovo sondaggio per Pellegrini: la chiave può essere Massara | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KOLO E PELLEGRINO: MOSSE JUVE SUL MERCATO

Notizie e thread social correlati

Theo Hernandez ritorna in Italia? La Juventus osserva e Massara può essere la chiave: ecco la situazioneTheo Hernandez vorrebbe tornare in Italia e la Juventus sta monitorando la sua situazione.

Juve, nuovo sondaggio per Lipani: spuntano le cifre | CMLa Juventus sta valutando un nuovo acquisto per il centrocampo, con un sondaggio che ha rivelato cifre e dettagli sul giocatore della nazionale...

Temi più discussi: David piace a Parigi, si apre la trattativa! Il prezzo Juve e l’ultimo sondaggio per Openda; Juve, sondaggio per Pellegrino del Parma; Si complica la pista Lucumì per la Juve? Un altro club di Serie A ha fatto un sondaggio. Le novità; Il Bologna cerca rinforzi a centrocampo: sondaggio per Folorunsho.

Nuovo sondaggio della #Juve per #Suzuki Qual è la posizione del #Parma x.com

Juventus, sondaggio dalla Premier League per Douglas Luiz: i dettagli | CMLa sua esperienza in prestito all'Aston Villa si è già conclusa e il centrocampista brasiliano è atteso alla Continassa ... calciomercato.it

Juve, nuovo sondaggio per Lipani: spuntano le cifre | CMLa società bianconera è molto interessata al centrocampista della nazionale Under-21 italiana: tutti i dettagli ... calciomercato.it