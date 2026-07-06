Juve nuovo sondaggio per Lipani | spuntano le cifre | CM

Notizia in breve

La Juventus sta valutando un nuovo acquisto per il centrocampo, con un sondaggio che ha rivelato cifre e dettagli sul giocatore della nazionale Under-21 italiana. La società bianconera mostra interesse verso questo giovane talento, dopo aver già puntato su Jeff Ekhator. L’obiettivo è rafforzare il settore con un investimento a lungo termine. Le trattative sono in fase preliminare e non sono stati comunicati importi ufficiali o tempistiche precise.