Juve nuovo sondaggio per Lipani | spuntano le cifre | CM
La Juventus sta valutando un nuovo acquisto per il centrocampo, con un sondaggio che ha rivelato cifre e dettagli sul giocatore della nazionale Under-21 italiana. La società bianconera mostra interesse verso questo giovane talento, dopo aver già puntato su Jeff Ekhator. L’obiettivo è rafforzare il settore con un investimento a lungo termine. Le trattative sono in fase preliminare e non sono stati comunicati importi ufficiali o tempistiche precise.
La società bianconera è molto interessata al centrocampista della nazionale Under-21 italiana: tutti i dettagli. La Juventus ha tutta l’intenzione di ripartire dai giovani e, dopo Jeff Ekhator, studia un altro importante colpo in prospettiva. La società di corso Galileo Ferraris, infatti, è da settimane sulle tracce di Luca Lipani, centrocampista del Sassuolo e della nazionale Under-21 italiana classe 2005. Il calciatore originario di Genova è legato ai neroverdi da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma potrebbe cambiare casacca durante questa estate. Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo alcune informazioni raccolte dalla... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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