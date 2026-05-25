Rivoluzione Juve si valuta il ritorno di Matteo Tognozzi | come cambia la gestione del mercato con Spalletti

Da stilejuventus.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta considerando il ritorno di Matteo Tognozzi come parte di una ristrutturazione dell’area tecnica. La società sta anche valutando cambiamenti nella gestione del mercato, con l’obiettivo di rinnovare il settore dirigenziale. La decisione fa parte di un piano più ampio di riorganizzazione in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’attenzione è rivolta a possibili avvicendamenti tra i responsabili delle operazioni di acquisto e vendita dei giocatori.

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La Juventus sta pianificando una profonda ristrutturazione della propria area tecnica in vista delle prossime sessioni di calciomercato, valutando con attenzione una serie di importanti avvicendamenti a livello dirigenziale. Secondo quanto riportato dall’emittente Sportmediaset, il club bianconero sta prendendo in seria considerazione il clamoroso ritorno a Torino di Matteo Tognozzi, dirigente che attualmente ricopre l’incarico di direttore sportivo in Portogallo tra le file del Rio Ave. L’eventuale innesto del manager toscano rientra in un disegno strategico più ampio, volto a ridisegnare gli equilibri di potere all’interno della catena di comando che si occupa della compravendita dei calciatori. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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