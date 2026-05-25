Rivoluzione Juve si valuta il ritorno di Matteo Tognozzi | come cambia la gestione del mercato con Spalletti

Notizia in breve

La Juventus sta considerando il ritorno di Matteo Tognozzi come parte di una ristrutturazione dell’area tecnica. La società sta anche valutando cambiamenti nella gestione del mercato, con l’obiettivo di rinnovare il settore dirigenziale. La decisione fa parte di un piano più ampio di riorganizzazione in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’attenzione è rivolta a possibili avvicendamenti tra i responsabili delle operazioni di acquisto e vendita dei giocatori.