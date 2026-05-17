Spalletti con le rape non fa il Barolo | Ezio Greggio si sfoga dopo il disastro Juve

Da torinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta della Juventus, Ezio Greggio ha commentato con rabbia le recenti vicende della squadra, criticando alcune scelte e il clima che si è venuto a creare. Ha espresso il suo disappunto riguardo ai cori di sostegno e ha fatto riferimento a un vecchio motto legato alla squadra, ritenendolo ormai fuori luogo. Nel frattempo, l’allenatore ha commentato pubblicamente le sue strategie, mentre sui social si sono scatenate discussioni tra tifosi e commentatori.

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"Togliamo 'Fino alla fine, Forza Juventus'. Come diceva Gino Bartali l’è tutto sbajiato l’è tutto da rifare". Ezio Greggio oggi, domenica 17 maggio, è amareggiato e deluso dopo la clamorosa sconfitta in casa della squadra bianconera che è stata battuta in casa dalla Fiorentina per 2-0.La Juventus. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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