Il ritiro della squadra si svolge senza sconti, secondo quanto riferito. Anche i giocatori rientrati dal Mondiale, con ferie ancora in corso, sono coinvolti nelle attività. La rosa comprende circa 30 calciatori, tra cui alcuni considerati esuberi. La fase di mercato prevede l’arrivo di almeno due nuovi titolari. La gestione del gruppo si mantiene rigida, con attenzione alle esigenze della squadra e alle operazioni di mercato in corso.

Luciano Spalletti non fa sconti, in nessun caso. Nemmeno se i giocatori reduci dal Mondiale devono ancora tornare dalle ferie, nemmeno se il gruppo di lavoro (quasi 30 calciatori) è infarcito di esuberi, nemmeno se dal calciomercato devono arrivare almeno due titolari. Chi è con lui alla Continassa sgobba, suda e partecipa ai primi germogli della nuova Juventus che l'allenatore sta seminando nel centro sportivo bianconero. E poi chissà. Intanto, tra mille incognite, il pre-campionato è cominciato e, a un mese dal via della Serie A, un primo bilancio si può fare. Inquadrare il calcio di Spalletti è complesso e in parte anche limitante, come si è imparato presto già dalla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, i segreti del ritiro: i 1500 giorni di Arthur, il citofono di Spalletti, la grana Thuram

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