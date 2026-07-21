Arthur, che ha già partecipato a sette ritiro con la Juventus, rimane nella rosa nonostante le speculazioni sul suo futuro. Il giocatore, arrivato con un investimento di circa 80 milioni di euro, ha vissuto almeno sei stagioni da separato in casa e continuerà ad allenarsi con la squadra anche questa stagione. La società non ha ancora annunciato ufficialmente una cessione, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento futuro.

Mi manda. Paratici. Per Arthur, mister 80 milioni (72 più 10 di bonus, per la precisione) è il settimo precampionato alla Continassa, almeno il sesto da separato in casa. La Juve lo prese nel 2020 grazie allo scambio con Pjanic, ma da quel momento è cambiato tutto. tranne lui. Il super contratto che firmò con Paratici, poi rivisto tramite un rinnovo tecnico di Giuntoli per abbassare la quota di ammortamento, prevede adesso l’ultima stagione con uno stipendio di 5 milioni netti che lo inserisce tra i cinque bianconeri più pagati: per Spalletti e la dirigenza è fuori progetto, ma non sarà certo facile trovargli una collocazione con quel prezzo da pagare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve cambia, Arthur resta: preso da Paratici, è al settimo ritiro in bianconero ma l'addio è un rebus

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