Juve-Torino Spalletti ha 24 giocatori | tornano Vlahovic e Milik

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l'ultima giornata di Serie A 2025-26, la Juventus ha a disposizione 24 giocatori, inclusi Vlahovic e Milik che sono tornati in rosa. La squadra si prepara ad affrontare il Torino in questa partita conclusiva della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Juventus di Spalletti affronta la sfida conclusiva della Serie A 2025-26 contro il Torino con 24 giocatori a disposizione per l’ultima giornata di campionato. Il tecnico bianconero dovrà gestire un gruppo che vede il ritorno di Milik e la presenza di Thuram, reduce da soli 22 minuti giocati contro la Fiorentina. Vlahovic rientra in lista dopo un recente stop dovuto a un problema fisico, mentre le assenze pesanti riguardano Yildiz, fermato da un infortunio, e lo squalificato Bremer, che ha chiuso anticipatamente la propria stagione agonistica. Gestione del talento e profondità della rosa bianconera. La scelta dei convocati rivela come la gestione della salute fisica sia fondamentale per affrontare il gran derby piemontese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

juve torino spalletti ha 24 giocatori tornano vlahovic e milik
© Ameve.eu - Juve-Torino, Spalletti ha 24 giocatori: tornano Vlahovic e Milik
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Juventus - Ecco la punta per Spalletti: è Vlahovic

Video Juventus - Ecco la punta per Spalletti: è Vlahovic

Notizie e thread social correlati

Milik e Vlahovic insieme: Spalletti studia la doppia punta, Matri incorona MilikLa Juventus sta valutando l’ipotesi di schierare insieme Dusan Vlahovic e Arek Milik in attacco, una mossa che potrebbe rappresentare una variazione...

Convocati Juve per la Fiorentina: tornano Milik e Cabal nella lista di Spalletti! L’elenco ufficialeLa Juventus ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la partita contro la Fiorentina, in programma all’Allianz Stadium.

Temi più discussi: Serie A | Torino-Juventus | Il commento di Spalletti; Juve, la probabile formazione di Spalletti per il Toro: Thuram ancora allenamento a parte, le ultime; Juve, Spalletti: Mai pensato alle dimissioni, programmo il futuro andando oltre i risultati. Notti senza vita quando giochiamo male; Juve, i convocati di Spalletti per il derby contro il Torino: le scelte su Vlahovic e Yildiz.

juve torino juve torino spalletti haTorino-Juventus: le formazioni ufficiali. La decisione di Spalletti su Di Gregorio, Thuram e VlahovicLa Juventus si gioca la Champions nel derby contro il Torino. Out Bremer e Yildiz, Spalletti ha deciso su Di Gregorio e Vlahovic: le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it

Delusione Juve, il Torino rimonta da 0-2 a 2-2: Spalletti chiude solo sestoI bianconeri chiudono il campionato al sesto posto con 69 punti, mentre il Torino termina dodicesimo a quota 45. tuttonapoli.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web