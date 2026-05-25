Per l'ultima giornata di Serie A 2025-26, la Juventus ha a disposizione 24 giocatori, inclusi Vlahovic e Milik che sono tornati in rosa. La squadra si prepara ad affrontare il Torino in questa partita conclusiva della stagione.

La Juventus di Spalletti affronta la sfida conclusiva della Serie A 2025-26 contro il Torino con 24 giocatori a disposizione per l’ultima giornata di campionato. Il tecnico bianconero dovrà gestire un gruppo che vede il ritorno di Milik e la presenza di Thuram, reduce da soli 22 minuti giocati contro la Fiorentina. Vlahovic rientra in lista dopo un recente stop dovuto a un problema fisico, mentre le assenze pesanti riguardano Yildiz, fermato da un infortunio, e lo squalificato Bremer, che ha chiuso anticipatamente la propria stagione agonistica. Gestione del talento e profondità della rosa bianconera. La scelta dei convocati rivela come la gestione della salute fisica sia fondamentale per affrontare il gran derby piemontese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve-Torino, Spalletti ha 24 giocatori: tornano Vlahovic e Milik

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Juventus - Ecco la punta per Spalletti: è Vlahovic

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