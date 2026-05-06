Koopmeiners Openda Milik un prestito a sorpresa Ecco gli 11 in uscita dalla Juve

La Juventus ha annunciato l’elenco dei giocatori in uscita, tra cui figurano Koopmeiners, Openda e Milik. Tra le sorprese, c’è anche un prestito che non era previsto. Il centrocampista ha avuto prestazioni sotto le aspettative durante la seconda stagione in bianconero. La società sta preparando le mosse di mercato per la prossima campagna.

La Juve deve assicurarsi l'accesso alla prossima Champions nelle ultime tre partite del campionato. Al netto dell'accesso alla massima competizione europea, però, alla Continassa c'è una squadra intera in uscita. Il tecnico ha chiesto alcuni innesti utili ad alzare il livello della rosa, chiudendo così le porte a chi ha dimostrato di non essere funzionale al gioco. Uno fra Di Gregorio e Perin lascerà la Juve. Spalletti vuole puntare sull'esperienza di Alisson, per il vice diminuisce lo spazio e bisogna adesso ragionare sul vice più funzionale. Di Gregorio ha offerte in Inghilterra, ma vorrebbe giocarsi ancora le sue carte a Torino; Perin è più abituato al ruolo di comprimario, ma potrebbe decidere anche di fare un ultimo ballo da titolarissimo in A, magari al Genoa in cui è stato il capitano.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Koopmeiners, Openda, Milik, un prestito a sorpresa... Ecco gli 11 in uscita dalla Juve Notizie correlate Openda via dalla Juve in prestito con diritto di riscatto: la destinazioneNovità importanti sul futuro dell’attaccante della Nazionale belga: ecco cosa sta accadendo in queste ore. Milik Lazio si può fare? Cosa filtra sul futuro del centravanti polacco in uscita dalla Juve dopo le ultimissime vocidi Redazione JuventusNews24Milik Lazio, la dirigenza valuta la cessione estiva del polacco dopo il lungo stop ma la pista che lo accosta ai... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cessioni Juventus, tutti i nomi in bilico: Di Gregorio, Koopmeiners, Zhegrova e non solo; Milan, chi gioca al posto di Modric? Jashari vuole convincere Allegri; Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia; Fantacampionato, le classifiche dopo la 34ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale. Koopmeiners, Openda, Milik, un prestito a sorpresa... Ecco gli 11 in uscita dalla JuveIl centrocampista ha deluso le aspettative anche alla seconda stagione in maglia bianconera. Pure Cabal è fuori dal progetto, riflessioni sul portiere da vendere ... gazzetta.it Koopmeiners e Openda verso l’addio: i due flop che pesano sul mercatoDue investimenti importanti, due aspettative alte, ma un rendimento ben al di sotto delle attese. La Juventus si prepara a salutare Teun Koopmeiners e Loïs Openda, simboli di un mercato che ... tuttojuve.com Juve-Roma dalla Champions al mercato, cosa filtra sullo scambio Ndicka-Koopmeiners #juve #roma #mercato #ndicka #Koopmeiners x.com N'Dicka alla Juve, Koopmeiners alla Roma: un’idea di scambio che al momento è in fase embrionale, ma che va monitorata. Trattativa non semplice, ma con diversi punti in comune per avviare un tavolo di trattativa alla ricerca di un incastro. La Juve cerca - facebook.com facebook